О нас

NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе

NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе Федеральное бюро расследований (ФБР) США стало чаще проверять сотрудников на детекторе лжи с момента вступления Кэша Патела в должность главы бюро.
Другие страны
11 июля 2025 г. 04:16
NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе

Федеральное бюро расследований (ФБР) США стало чаще проверять сотрудников на детекторе лжи с момента вступления Кэша Патела в должность главы бюро.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, обычно ФБР использовало полиграф, чтобы выявить потенциальных или состоявшихся предателей среди своих агентов. Теперь же проверки посвящены выяснению отношения служащих к главе ФБР Пателу, заявили собеседники NYT из числа сотрудников бюро, прошедших тест на полиграфе. Число проверок измеряется десятками, хотя, уточняет газета, количество тех, кого спрашивали именно о главе бюро, неизвестно.

Характер допросов, включая использование детектора лжи, указывает на внимание главы ФБР к своему имиджу в глазах общественности. Проверки политически мотивированы, утверждают источники, а выявление пренебрежительного отношения к Пателу или его заместителю Дэну Бонджино может стоить агентам работы.

ФБР не стало комментировать NYT эту информацию, сославшись на "кадровые вопросы и внутренние дела".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп: Союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины
Трамп: Союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины
11 июля 2025 г. 04:47
Fox News: Пентагон намерен догнать РФ и КНР в сфере беспилотников
Fox News: Пентагон намерен догнать РФ и КНР в сфере беспилотников
11 июля 2025 г. 03:54
AFP: Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции
AFP: Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции
11 июля 2025 г. 03:21
Нетаньяху: Израиль согласен на дипломатию по Газе, но готов использовать силу
Нетаньяху: Израиль согласен на дипломатию по Газе, но готов использовать силу
11 июля 2025 г. 02:44
Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву
Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву
11 июля 2025 г. 02:18
Лула да Силва: Бразилия найдет других партнеров вместо США
Лула да Силва: Бразилия найдет других партнеров вместо США
11 июля 2025 г. 01:53
СМИ: Массовые увольнения в Госдепартаменте могут начаться уже 11 июля
СМИ: Массовые увольнения в Госдепартаменте могут начаться уже 11 июля
11 июля 2025 г. 01:21
NYT: Израиль считает, что у Ирана остался обогащенный уран, несмотря на удары США
NYT: Израиль считает, что у Ирана остался обогащенный уран, несмотря на удары США
11 июля 2025 г. 00:40
Госдепартамент США подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация
Госдепартамент США подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация
11 июля 2025 г. 00:11
Стармер: Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов
Стармер: Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов
10 июля 2025 г. 23:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi