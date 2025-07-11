NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе

Федеральное бюро расследований (ФБР) США стало чаще проверять сотрудников на детекторе лжи с момента вступления Кэша Патела в должность главы бюро.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США стало чаще проверять сотрудников на детекторе лжи с момента вступления Кэша Патела в должность главы бюро.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, обычно ФБР использовало полиграф, чтобы выявить потенциальных или состоявшихся предателей среди своих агентов. Теперь же проверки посвящены выяснению отношения служащих к главе ФБР Пателу, заявили собеседники NYT из числа сотрудников бюро, прошедших тест на полиграфе. Число проверок измеряется десятками, хотя, уточняет газета, количество тех, кого спрашивали именно о главе бюро, неизвестно.

Характер допросов, включая использование детектора лжи, указывает на внимание главы ФБР к своему имиджу в глазах общественности. Проверки политически мотивированы, утверждают источники, а выявление пренебрежительного отношения к Пателу или его заместителю Дэну Бонджино может стоить агентам работы.

ФБР не стало комментировать NYT эту информацию, сославшись на "кадровые вопросы и внутренние дела".