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AFP: Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции

AFP: Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции Суперъяхта Sea Lady II под мальтийским флагом загорелась в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции.
Другие страны
11 июля 2025 г. 03:21
AFP: Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции

Суперъяхта Sea Lady II под мальтийским флагом загорелась в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в пожарной службе.

Огонь на пришвартованной яхте вспыхнул по неизвестной причине 10 июля около 20:15 по местному времени (22:15 по бакинскому времени). Пожарные испытывают трудности с тушением, поскольку не могут попасть на борт. Данных о пострадавших пока не поступало. Были установлены барьеры для защиты акватории от загрязнения.

Представитель пожарной службы предположил, что 41-метровое судно затонет.

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