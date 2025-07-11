AFP: Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции

Суперъяхта Sea Lady II под мальтийским флагом загорелась в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции.

Суперъяхта Sea Lady II под мальтийским флагом загорелась в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в пожарной службе.

Огонь на пришвартованной яхте вспыхнул по неизвестной причине 10 июля около 20:15 по местному времени (22:15 по бакинскому времени). Пожарные испытывают трудности с тушением, поскольку не могут попасть на борт. Данных о пострадавших пока не поступало. Были установлены барьеры для защиты акватории от загрязнения.

Представитель пожарной службы предположил, что 41-метровое судно затонет.