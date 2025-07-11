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Лула да Силва: Бразилия найдет других партнеров вместо США

Лула да Силва: Бразилия найдет других партнеров вместо США Бразилия перенаправит свой экспорт и отыщет новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП.
Другие страны
11 июля 2025 г. 01:53
Лула да Силва: Бразилия найдет других партнеров вместо США

Бразилия перенаправит свой экспорт и отыщет новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TV Record, об этом заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва после того, как власти Соединенных Штатов объявили о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары.

"Торговля Бразилии с США составляет всего 1,7% нашего ВВП. Нельзя назвать эти показатели жизненно важными для бразильской экономики, - отметил он в интервью. - Мы будем искать других партнеров".

По словам президента, Бразилия дорожит отношениями с США, но не в ущерб своему суверенитету. "Мы не откажемся от следования принципу взаимности. Но все же пока попытаемся договориться", - сказал Лула да Силва. Он рассчитывает добиться контрактов на поставки бразильской продукции в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С этой целью президент примет участие в саммите АСЕАН в октябре.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Prezidenti: ABŞ əvəzinə başqa tərəfdaşlar tapacağıq

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