NYT: Израиль считает, что у Ирана остался обогащенный уран, несмотря на удары США

Иран все еще обладает запасами обогащенного урана, несмотря на атаки Израиля и удары США по ядерным объектам.

Иран все еще обладает запасами обогащенного урана, несмотря на атаки Израиля и удары США по ядерным объектам.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По ее сведениям, запасы обогащенного урана в Фордо и Натанзе могли остаться нетронутыми. Вместе с тем США и Израиль сходятся в оценке, что им удалось вывести из строя или повредить все центрифуги на упомянутых ядерных объектах. Помимо этого, указывает издание, вероятность того, что Тегеран попытается их вернуть в рабочее состояние мала.

Как отмечает газета, Иран может сменить политику и начать распределять свою ядерную программу по небольшим предприятиям по всей стране вместо того, чтобы концентрировать множество объектов ядерной программы в одном месте.

Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. В интервью польской газете Rzeczpospolita генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не фиксировало признаков подготовки Тегерана к получению ядерного оружия.