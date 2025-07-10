Стармер: Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов

Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов, которые на надувных лодках пересекают пролив Ла-Манш и добираются до берегов Соединенного Королевства.

Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов, которые на надувных лодках пересекают пролив Ла-Манш и добираются до берегов Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на базе Нортвуд недалеко от Лондона.

Проект предусматривает, что за каждого возвращенного во Францию нелегала королевство будет принимать с территории соседней страны одного мигранта, но на законных основаниях. "В обмен на каждую высылку другой человек сможет приехать сюда по безопасному, контролируемому и легальному маршруту при условии строгой проверки вопросов безопасности и только в том случае, если он не пытался въехать в Великобританию нелегально", - сказал Стармер.

Он пояснил, что схема должна заработать в "ближайшие недели".

По данным МВД, почти 20 тыс. нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Этот показатель на 48% превышает данные за первую половину 2024 года и на 75% за аналогичный период 2023 года. 30 июня 2025 года Ла-Манш нелегально пересекли 879 человек, пользуясь жаркой погодой. Антирекорд этого года был установлен 31 мая - около 1,2 тыс. человек.