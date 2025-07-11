Трамп: Союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины

Союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины.

Союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины.

Как передает Report , об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News .

Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом - оно будет направляться в страны НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения Украине, и НАТО будет платить за это оружие", - сказал он.

Американский лидер указал, что договоренности о таком порядке поставок американского оружия в Украину были достигнуты на прошедшем в июне саммите Североатлантического альянса.