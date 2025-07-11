Трамп: Союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины

Союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины.
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Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом - оно будет направляться в страны НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения Украине, и НАТО будет платить за это оружие", - сказал он.
Американский лидер указал, что договоренности о таком порядке поставок американского оружия в Украину были достигнуты на прошедшем в июне саммите Североатлантического альянса.