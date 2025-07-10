Туск предложил создать механизм обеспечения санкций против РФ на годы вперед

Странам Запада следует разработать механизм обеспечения антироссийских санкций на долгосрочную перспективу.

Странам Запада следует разработать механизм обеспечения антироссийских санкций на долгосрочную перспективу.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Должна быть совместная европейско-американская политика постоянных санкций на долгие годы, поскольку Россия представляет собой проблему и будет проблемой, а не партнером", - сказал польский премьер на пресс-конференции в Риме.

Напомним, что 7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. Они, по словам министра, затронут нефтяные доходы, финансовых игроков РФ и посредников в других странах, которые помогают Москве обходить ограничительные меры.