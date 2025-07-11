Fox News: Пентагон намерен догнать РФ и КНР в сфере беспилотников

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказались несколько служебных записок Хегсета.

Министр обороны снял ряд бюрократических сложностей и отменил ограничения, которые, по его мнению, мешали инновациям. "Летальность дронов больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили", - говорится в одном из документов. Впервые офицеры в звании полковника и капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать беспилотники, в том числе созданные при помощи 3D-печати. Кроме того, они смогут оперативно и без лишних проверок приступать к применению беспилотников.