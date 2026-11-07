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    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности

    Правительство Японии выделит 10 млрд иен (около $63 млн) из резервного фонда бюджета на усиление мер кибербезопасности в связи с участившимися хакерскими атаками на компании и государственные учреждения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

    В последние недели в результате кибератак произошла утечка персональных данных десятков миллионов человек.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила укрепить базовые механизмы кибербезопасности с использованием искусственного интеллекта (ИИ), усовершенствовать сбор и анализ информации, разработать стратегию реагирования на кибератаки и обеспечить поддержку пострадавшим компаниям.

    Кроме того, правительство приняло решение создать специальную группу по противодействию хакерским атакам с участием представителей государственного и частного секторов.

    Предполагается, что группа будет сотрудничать с зарубежными IT-компаниями и разработчиками моделей искусственного интеллекта.

    Также рассматривается возможность блокировки доступа к сайтам и серверам, используемым для проведения кибератак.

    Кибербезопасность Япония
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
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