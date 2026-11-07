Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 ноября провел телефонные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта и намерен продолжить их 7 ноября.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам во Флориде.

"Мы проводим встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра они тоже будут", - сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, с кем именно обсуждал вопросы урегулирования конфликта.