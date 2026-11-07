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    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 ноября провел телефонные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта и намерен продолжить их 7 ноября.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам во Флориде.

    "Мы проводим встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра они тоже будут", - сказал Трамп.

    При этом президент США не уточнил, с кем именно обсуждал вопросы урегулирования конфликта.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
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