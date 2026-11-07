Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 05:46
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Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 ноября провел телефонные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта и намерен продолжить их 7 ноября.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам во Флориде.
"Мы проводим встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра они тоже будут", - сказал Трамп.
При этом президент США не уточнил, с кем именно обсуждал вопросы урегулирования конфликта.
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