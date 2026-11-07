İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə noyabrın 6-da telefon danışıqları apardığını və onları 7 noyabrda davam etdirmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə Floridada jurnalistlərə bildirib.

    "Görüşlər keçiririk. Bu gün telefon danışıqlarım oldu. Sabah da olacaq", - Tramp deyib.

    Lakin ABŞ Prezidenti münaqişənin həlli məsələlərini kiminlə müzakirə etdiyini dəqiqləşdirməyib.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Telefon danışığı
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti