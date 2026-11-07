Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз

Пропускная способность спутниковой сети Starlink в ближайшие два-три года увеличится в 100 раз благодаря запуску спутников нового поколения.

Как передает Report, об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью предпринимателю Рону Бэрону.

"Сейчас на орбите находятся 11 тыс. спутников. В основном это аппараты версии V2. Мы только начали запускать спутники V3, возможности которых более чем в 10 раз превосходят V2. При этом мы планируем запустить их в 10 раз больше. Таким образом, через два-три года пропускная способность Starlink будет в 100 раз выше нынешней", - сказал Маск.

Он также сообщил, что спутники следующего поколения Starlink V4 будут в 10 раз мощнее аппаратов V3.