Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 06:57
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Пропускная способность спутниковой сети Starlink в ближайшие два-три года увеличится в 100 раз благодаря запуску спутников нового поколения.
Как передает Report, об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью предпринимателю Рону Бэрону.
"Сейчас на орбите находятся 11 тыс. спутников. В основном это аппараты версии V2. Мы только начали запускать спутники V3, возможности которых более чем в 10 раз превосходят V2. При этом мы планируем запустить их в 10 раз больше. Таким образом, через два-три года пропускная способность Starlink будет в 100 раз выше нынешней", - сказал Маск.
Он также сообщил, что спутники следующего поколения Starlink V4 будут в 10 раз мощнее аппаратов V3.
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