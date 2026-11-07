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    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 07:08
    Mask Starlinkin ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    İlon Mask

    "Starlink" peyk şəbəkəsinin tutumu növbəti iki-üç ildə yeni nəsil peyklərin buraxılması sayəsində 100 dəfə artacaq.

    "Report"un məlumatına görə, "SpaceX" şirkətinin qurucusu İlon Mask bunu sahibkar Ron Beronla müsahibəsində açıqlayıb.

    "Hazırda orbitdə 11 000 peyk var. Bunlar əsasən V2 aparatlarıdırr. Biz yenicə V2-nin tutumundan 10 dəfədən çox olan V3 peyklərini buraxmağa başlamışıq. Biz 10 dəfə çox işə salmağı planlaşdırırıq. Beləliklə, iki-üç il ərzində "Starlink"in ötürmə qabiliyyəti hazırkı tutumundan 100 dəfə çox olacaq", - Mask deyib.

    O, həmçinin yeni nəsil "Starlink"in V4 peyklərinin V3 peyklərindən 10 dəfə daha güclü olacağını açıqlayıb.

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    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    MiniBoss
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