СМИ: Массовые увольнения в Госдепартаменте могут начаться уже 11 июля

Масштабное сокращение кадров может начаться в Госдепартаменте США уже в пятницу, 11 июля.

Масштабное сокращение кадров может начаться в Госдепартаменте США уже в пятницу, 11 июля.

Как передает Report, об этом сообщил портал Semafor . По его свидетельству, "сотрудники Госдепартамента готовятся к массовым увольнениям уже в пятницу".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила на регулярном брифинге для журналистов, что план реорганизации ведомства входит в стадию реализации. "План, который был одобрен госсекретарем Марко Рубио и разработан при активном учете реакции Конгресса США, а также персонала [внешнеполитического ведомства], движется к имплементации", - сказала Брюс.