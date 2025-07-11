СМИ: Массовые увольнения в Госдепартаменте могут начаться уже 11 июля

Масштабное сокращение кадров может начаться в Госдепартаменте США уже в пятницу, 11 июля.
Как передает Report, об этом сообщил портал
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила на регулярном брифинге для журналистов, что план реорганизации ведомства входит в стадию реализации. "План, который был одобрен госсекретарем Марко Рубио и разработан при активном учете реакции Конгресса США, а также персонала [внешнеполитического ведомства], движется к имплементации", - сказала Брюс.
Как объявил в конце апреля Рубио, нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом проведет "всеобъемлющую реорганизацию" Госдепартамента США прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По свидетельству газеты