О нас
Report Georgia
Аудио новости

Microsoft раскрыла разницу между Windows 10 и 11

Microsoft раскрыла разницу между Windows 10 и 11 Обновления для Windows 11 имеют уменьшенный вес благодаря оптимизации.
ИКТ
10 сентября 2021 г. 03:42
Microsoft раскрыла разницу между Windows 10 и 11

Обновления для Windows 11 имеют уменьшенный вес благодаря оптимизации.

Как передает Report со ссылкой на издание OnMSFT, вице-президент компании Стив Диспенса рассказал, чем отличаются между собой актуальная и новая версии операционной системы Windows. По словам Диспенса, инженеры корпорации проделали большую работу над оптимизацией ОС, сделав акцент на управлении оперативной памятью. Так, вынесенные на передний план экрана окна программ всегда имеют более высокий приоритет, чем остальные.

Также благодаря новому механизму движка новая операционная система реагирует на действия пользователя быстрее, чем старая. "Мы оптимизировали аппаратные компоненты для лучшего управления памятью. На программном уровне мы уменьшили нехватку ресурсов для ключевых потоков обработки, чтобы сохранить мощность ОС", - раскрыл разницу между операционными системами топ-менеджер. Благодаря этому Windows 11, например, быстрее выходит из режима сна, чем Windows 10.

Специалист отметил о функции Sleeping Tabs во встроенном браузере Edge, когда неактивные вкладки выгружаются из памяти. Это позволило сэкономить ресурсы процессора и оперативной памяти в среднем на 37 и 32 процента соответственно. Также Диспенса заявил, что файлы обновления для Windows 11 будут весить меньше, чем у предыдущей системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Facebook выпустила свои первые очки
Facebook выпустила свои первые очки
9 сентября 2021 г. 21:02
Twitter запустил тематические сообщества
Twitter запустил тематические сообщества
9 сентября 2021 г. 17:26
В Азербайджане продлены лицензии операторов мобильной связи
В Азербайджане продлены лицензии операторов мобильной связи
9 сентября 2021 г. 13:33
Эксперт: Владельцы старых моделей телефонов должны закрыть обновления WhatsApp
Эксперт: Владельцы старых моделей телефонов должны закрыть обновления WhatsApp
8 сентября 2021 г. 16:00
В Азербайджане объявлена новая стипендиальная программа
В Азербайджане объявлена новая стипендиальная программа
8 сентября 2021 г. 13:06
YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств
YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств
8 сентября 2021 г. 12:29
Яндекс подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета
"Яндекс" подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета
8 сентября 2021 г. 05:42
Раскрыты характеристики новых iPhone
Раскрыты характеристики новых iPhone
8 сентября 2021 г. 05:11
Apple на следующей неделе представит новые продукты
Apple на следующей неделе представит новые продукты
7 сентября 2021 г. 20:20
WhatsApp позволит скрывать время последнего посещения
WhatsApp позволит скрывать время последнего посещения
7 сентября 2021 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi