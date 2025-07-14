О нас

Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков

Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков
Бизнес
14 июля 2025 г. 12:13
Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков

Коллегия Министерства экономики внесла изменения в "Правила проведения выездных налоговых проверок", утвержденные решением от 7 сентября 2016 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно новому постановлению, отныне при проверке упрощенного налогообложения компаний, осуществляющих грузоперевозки, будут тщательно исследоваться правильность получения отличительных знаков, законность перевозок на основании доверенности или договоров аренды и иных имущественных прав, а также соответствие фактических технических показателей первичной учетной документации при расчете налогов.

Юридическому отделу министерства поручено в трехдневный срок представить данное решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük daşıyıcıları da sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı yoxlamalara cəlb olunacaq

Другие новости из категории

ММ утвердил изменения об определении ответственных за уплату таможенной задолженности
ММ утвердил изменения об определении ответственных за уплату таможенной задолженности
14 июля 2025 г. 11:53
Baku Steel Company завершил первый этап модернизации Азербору
Baku Steel Company завершил первый этап модернизации "Азербору"
14 июля 2025 г. 11:43
Азербайджан занял второе место среди стран-импортеров российского шоколада
Азербайджан занял второе место среди стран-импортеров российского шоколада
13 июля 2025 г. 14:40
В Азербайджане оборот в сфере общепита вырос более чем на 14%
В Азербайджане оборот в сфере общепита вырос более чем на 14%
11 июля 2025 г. 16:36
В Азербайджане объем платных услуг населению увеличился почти на 10%
В Азербайджане объем платных услуг населению увеличился почти на 10%
11 июля 2025 г. 16:25
Больше предприятий воспользуются Программой готовности к Индустрии 4.0 от 4SIM до 2028 года
Больше предприятий воспользуются "Программой готовности к Индустрии 4.0" от 4SIM до 2028 года
11 июля 2025 г. 15:42
За 6 месяцев в налоговые органы Азербайджана поступило около 229 тыс. обращений
За 6 месяцев в налоговые органы Азербайджана поступило около 229 тыс. обращений
11 июля 2025 г. 15:12
Азербайджан обсудил перспективы развития экономических отношений с Грузией
Азербайджан обсудил перспективы развития экономических отношений с Грузией
11 июля 2025 г. 13:44
Названы оптовые цены на муку в Азербайджане
Названы оптовые цены на муку в Азербайджане
11 июля 2025 г. 12:57
Danon объявил о своей ликвидации в Азербайджане
Danon объявил о своей ликвидации в Азербайджане
11 июля 2025 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi