Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков

Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков

Коллегия Министерства экономики внесла изменения в "Правила проведения выездных налоговых проверок", утвержденные решением от 7 сентября 2016 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно новому постановлению, отныне при проверке упрощенного налогообложения компаний, осуществляющих грузоперевозки, будут тщательно исследоваться правильность получения отличительных знаков, законность перевозок на основании доверенности или договоров аренды и иных имущественных прав, а также соответствие фактических технических показателей первичной учетной документации при расчете налогов.

Юридическому отделу министерства поручено в трехдневный срок представить данное решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.