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Азербайджан в первом полугодии экспортировал свыше 12 млрд кубометров газа

Азербайджан в первом полугодии экспортировал свыше 12 млрд кубометров газа 11:29
Энергетика
14 июля 2025 г. 11:56
Азербайджан в первом полугодии экспортировал свыше 12 млрд кубометров газа

В январе-июне 2025 года в Азербайджане было добыто 25,2 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Из них 6,6 млрд кубометров газа пришлись на месторождение "Азери–Чираг–Гюнешли", 13,8 млрд - на "Шахдениз", 0,8 млрд - на "Абшерон", а около 4 млрд кубометров составила добыча Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

За отчетный период на экспорт было направлено 12,1 млрд кубометров газа. Из них 6,1 млрд кубометров поставлены в Европу, 4,9 млрд - в Турцию (в том числе 2,9 млрд - по трубопроводу TANAP), 1,1 млрд - в Грузию.

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и месторождения "Шахдениз" по состоянию на 1 июля 2025 года с них суммарно добыто 487,1 млрд кубометров газа. При этом 250,6 млрд кубометров добыто с месторождения Шахдениз
На экспорт на 1 июня 2025 года направлено суммарно 180,2 млрд кубометров газа.

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