Нефть Brent подорожала до $70,54 за баррель

Цены на нефть сдержанно растут утром в понедельник после довольно активного подъема по итогам пятницы и всей прошлой недели в целом.

Цены на нефть сдержанно растут утром в понедельник после довольно активного подъема по итогам пятницы и всей прошлой недели в целом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:11 по Баку поднимается на $0,18 (0,26%) - до $70,54 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,72 (2,5%)- до $70,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,18 (0,26%) - до $68,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,88 (2,8%) - до $68,45 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 2,2%.

В конце прошлой недели поддержку ценам на нефть оказал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, указавший на высокий спрос на топливо со стороны НПЗ. В то же время агентство ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году - до 704 тыс. баррелей в сутки, а оценка роста предложения была повышена на 300 тыс. б/с - до 2,1 млн б/с.