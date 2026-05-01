    Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции улицы Ислама Сафарли в Баку

    Внутренняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 17:16
    Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции улицы Ислама Сафарли в Баку

    1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии после реконструкции улицы Ислама Сафарли, охватывающей Сабаильский и Ясамальский районы города Баку.

    Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

    Было отмечено, что территория от проспекта Азербайджан, включая часть улицы Нигяр Рафибейли, до улицы Мирзааги Алиева вдоль улицы Ислама Сафарли полностью благоустроена. Для удобного передвижения пешеходов отсюда обеспечен переход к Центральному парку.

    На восьми улицах, пересекающихся с улицей Ислама Сафарли, а также на участке до улиц Тебриза Халилбейли и Мирзы Ибрагимова проведены работы по благоустройству. Общая протяженность благоустроенных улиц составляет 1350 метров. На них полностью обновлены водяные линии и линии для отводы сточных вод, наружные газовые линии заменены подземной системой. Кроме того, реконструированы и восстановлены расположенные на улицах здания различного назначения, созданы необходимые условия для отдыха жителей и гостей города, установлены скамейки, выполнены масштабные работы по озеленению.

    Реализация проекта обеспечивает пешеходам возможность прямого выхода от Площади Фонтанов к Зимнему парку. Здесь также есть архитектурные памятники местного значения, построенные в конце XIX – начале XX века. Это еще больше повышает привлекательность территории как для местных жителей, так и для гостей.

    Замена автомобильных дорог пешеходными положительно скажется на деятельности магазинов, кафе и ресторанов, создаст новые возможности для малого бизнеса.

    Сегодня наша столица превратилась в один из самых красивых городов мира. Принимаются последовательные меры по модернизации социальной инфраструктуры Баку, обеспечению комфорта жителей и гостей города, реализация этих проектов продолжается и в настоящее время. Не случайно гости столицы неизменно восхищаются красотой и чистотой города. Успешная реализация решений в области микромобильности, являющихся составной частью шагов, предпринимаемых в соответствии с современными тенденциями градостроительства, замена автомобильных дорог пешеходными служат удобству как горожан, так и туристов. Реализация таких проектов с высокой плотностью населения также вносит вклад в градостроительное планирование, осуществляемое в последние годы. Таким образом, эти шаги, являющиеся важным элементом стратегии устойчивого развития столицы, играют особую роль в превращении Баку в современный и удобный для пешеходов город.

    Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции улицы Ислама Сафарли в Баку
    İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attended inauguration of Islam Safarli Street following reconstruction

