В ЦБА назначен 10-й гендиректор

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов назначил Садыга Ахундова генеральным директором банка.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, таким образом число генеральных директоров регулятора увеличилось до 10.

Садыг Ахундов родился в 1991 году в Лянкяране. В 2012 году он окончил Бакинский государственный университет по специальности "Информатика" (бакалавриат), в 2015 году - магистратуру по той же специальности. В 2019–2023 годах проходил обучение в докторантуре по направлению "Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)".

Свою карьеру он начал в 2009 году в ОАО "Азеригазбанк" в должности специалиста отдела банковских систем. Затем занимал различные должности в этом банке, включая руководителя отдела управления программным обеспечением и платформами. В 2017–2019 годах работал начальником отдела баз данных и программирования в ОАО "Amrah Bank", в 2019–2024 годах - директором департамента информационных технологий в ОАО "Ziraat Bank Azerbaijan".

С марта по июль 2024 года Ахундов работал консультантом в департаменте Офиса председателя ЦБА, а с июля 2024 года по апрель 2026 года занимал должность директора департамента операций информационных технологий.