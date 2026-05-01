Ахмет Метани: Проблема поиска пропавших без вести при конфликтах остается актуальной

Вопрос поиска пропавших без вести в результате конфликтов является крайне важной темой.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил посол Палестины в Азербайджане Ахмет Метани в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Карабах.

"Эта тема очень болезненная. Она болезненна для семей, которые потеряли своих детей, отцов и матерей. Очень важно найти их", - сказал посол.

Он отметил, что Палестина также столкнулась с этой проблемой.

"Мы также до сих пор ищем тела. Здесь, конечно, должно действовать международное право, которое требует уважения к гражданским лицам и возвращения этих людей", - сказал он.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.