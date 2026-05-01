    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 17:16
    Ахмет Метани: Проблема поиска пропавших без вести при конфликтах остается актуальной

    Вопрос поиска пропавших без вести в результате конфликтов является крайне важной темой.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил посол Палестины в Азербайджане Ахмет Метани в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Карабах.

    "Эта тема очень болезненная. Она болезненна для семей, которые потеряли своих детей, отцов и матерей. Очень важно найти их", - сказал посол.

    Он отметил, что Палестина также столкнулась с этой проблемой.

    "Мы также до сих пор ищем тела. Здесь, конечно, должно действовать международное право, которое требует уважения к гражданским лицам и возвращения этих людей", - сказал он.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Əhməd Metani: Münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslərin axtarışı problemi aktual olaraq qalır
    Ahmed Metani: Problem of searching for missing persons during conflicts remains relevant

    Последние новости

    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    Лента новостей