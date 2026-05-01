    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Qarabağ
    • 01 may, 2026
    • 17:29
    Əhməd Metani: Münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslərin axtarışı problemi aktual olaraq qalır

    Münaqişələr nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarışı məsələsi son dərəcə vacib mövzudur.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Metani diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağa səfəri çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bu, çox ağrılı mövzudur - övladlarını, ata-analarını itirmiş ailələr üçün ağrılıdır. Onları tapmaq çox vacibdir", - səfir bildirib.

    O qeyd edib ki, Fələstin də bu problemlə üzləşib.

    "Biz də meyitlərin axtarışındayıq. Burada, əlbəttə, mülki şəxslərə hörmət edilməsini və bu insanların qaytarılmasını tələb edən beynəlxalq hüquq qüvvədə olmalıdır", - səfir deyib.

    Əhməd Metani Xankəndi
    Ахмет Метани: Проблема поиска пропавших без вести при конфликтах остается актуальной
    Ahmed Metani: Problem of searching for missing persons during conflicts remains relevant

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti