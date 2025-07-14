За 6 месяцев Азербайджан экспортировал почти 12 млн тонн нефти

В первой половине текущего года в Азербайджане было добыто 13,7 млн тонн нефти (включая конденсат).

В первой половине текущего года в Азербайджане было добыто 13,7 млн тонн нефти (включая конденсат).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на долю месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 8 млн тонн добычи, на месторождение "Шахдениз" - 1,9 млн тонн (конденсата), а на месторождение "Абшерон" - 0,3 млн тонн (конденсата).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 3,5 млн тонн нефти (включая конденсат).

За отчетный период экспортировано 11,6 млн тонн нефти (включая конденсат), из которых 9,9 млн тонн пришлось на долю консорциумов, 1,4 млн тонн - на SOCAR, а 0,3 млн тонн - на месторождение "Абшерон".

За 6 месяцев средняя добыча сырой нефти составила 61,9 тыс. тонн (457 тыс. баррелей) в сутки, добыча конденсата – 13,7 тыс. тонн (113 тыс. баррелей). В целом, средняя добыча нефти составила 75,6 тыс. тонн (570 тыс. баррелей) в сутки.

За отчетный период объем переработки нефти составил 2,9 млн тонн.