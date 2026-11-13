Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    ЕС вскоре завершит оценку проекта Нахчыванской железной дороги

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 01:52
    ЕС вскоре завершит оценку проекта Нахчыванской железной дороги

    Европейский союз в ближайшее время завершит оценку проекта Нахчыванской железной дороги.

    Как сообщает Report, об этом шла речь на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Антониу Коштой, состоявшейся 12 ноября в Дублине.

    В ходе беседы стороны затронули вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики. В этом контексте было подчеркнуто значение соглашения, достигнутого между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок.

    Также была отмечена важность Среднего коридора, состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспорта и транспортных связей.

    Ильхам Алиев Средний коридор Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq
    EU to complete assessment of Nakhchivan railway project soon
    44 filmi
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