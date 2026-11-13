ЕС вскоре завершит оценку проекта Нахчыванской железной дороги

Европейский союз в ближайшее время завершит оценку проекта Нахчыванской железной дороги.

Как сообщает Report, об этом шла речь на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Антониу Коштой, состоявшейся 12 ноября в Дублине.

В ходе беседы стороны затронули вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики. В этом контексте было подчеркнуто значение соглашения, достигнутого между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок.

Также была отмечена важность Среднего коридора, состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспорта и транспортных связей.