İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2026
    • 00:46
    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq

    Avropa İttifaqı tərəfindən Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirmə tezliklə yekunlaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə görüşündə danışılıb.

    Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji, o cümlədən bərpaolunan enerji sahəsində əməkdaşlığa toxunularaq, bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan arasında bərpaolunan enerjinin Avropa bazarına ixracı üçün əldə olunmuş razılaşma vurğulanıb.

    Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qeyd edilib, nəqliyyat və bağlantıların inkişafı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Avropa İttifaqı (Aİ)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:17
    Foto
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    01:15
    Vaşinqtonda atışmanın təfərrüatları məlum olub
    Digər ölkələr
    00:46
    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq
    İnfrastruktur
    00:38
    Foto
    Bakı Media Mərkəzinin "Sükut içində addımlar" filminin təqdimatı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    00:33
    Foto
    COP31: Leyla Əliyeva mühüm müzakirələrdə iştirak edib
    Ekologiya
    00:28
    Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub
    Xarici siyasət
    00:22
    Foto
    Azərbaycanla Aİ arasında enerji müqavilələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gündəmə gətirilib
    Xarici siyasət
    00:16
    ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endirib
    Region
    00:13
    Foto
    Azərbaycan Prezidenti Dublində rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti