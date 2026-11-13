Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq
İnfrastruktur
- 13 noyabr, 2026
- 00:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avropa İttifaqı tərəfindən Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirmə tezliklə yekunlaşdırılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə görüşündə danışılıb.
Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji, o cümlədən bərpaolunan enerji sahəsində əməkdaşlığa toxunularaq, bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan arasında bərpaolunan enerjinin Avropa bazarına ixracı üçün əldə olunmuş razılaşma vurğulanıb.
Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qeyd edilib, nəqliyyat və bağlantıların inkişafı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
01:17
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşübXarici siyasət
01:15
Vaşinqtonda atışmanın təfərrüatları məlum olubDigər ölkələr
00:46
Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaqİnfrastruktur
00:38
Foto
Bakı Media Mərkəzinin "Sükut içində addımlar" filminin təqdimatı olubMədəniyyət siyasəti
00:33
Foto
COP31: Leyla Əliyeva mühüm müzakirələrdə iştirak edibEkologiya
00:28
Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
00:22
Foto
Azərbaycanla Aİ arasında enerji müqavilələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gündəmə gətirilibXarici siyasət
00:16
ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endiribRegion
00:13
Foto
Azərbaycan Prezidenti Dublində rumıniyalı həmkarı ilə görüşübXarici siyasət