Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент Азербайджана в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 01:16
    Президент Азербайджана в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой.

    Как сообщает Report, президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, вспомнил о своем визите в нашу страну. Он пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Брюссель для продолжения обсуждения вопросов диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    Глава государства вспомнил визит в нашу страну президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, отметив, что этот визит открывает хорошие возможности для развития отношений. Коснувшись роли нашей страны как надежного партнера в обеспечении энергоснабжения и энергетической безопасности Европы, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан экспортирует газ в 10 государств-членов Европейского Союза.

    Была отмечена важность пересмотра долгосрочных энергетических договоров и финансовых механизмов с точки зрения продолжения успешного сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом в области поставок газа.

    В ходе беседы было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики, и в этой связи подчеркнута достигнутая между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией договоренность об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок.

    Было сообщено, что оценка проекта железной дороги в Нахчыване, проводимая Европейским Союзом, будет завершена в ближайшее время.

    Была отмечена важность Среднего коридора, состоялся обмен мнениями о развитии транспортной связанности.

    Президент Азербайджана в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза
    Президент Азербайджана в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза

    Ильхам Алиев Антониу Кошта Азербайджан Совет Европейского союза
    Фото
    Azərbaycanla Aİ arasında enerji müqavilələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gündəmə gətirilib
    44 filmi
    44 filmi

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