Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджанский лидер в Дублине встретился с президентом Литвы

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 01:22
    Азербайджанский лидер в Дублине встретился с президентом Литвы

    12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, в ходе беседы было подчеркнуто, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, отмечено наличие большего потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других областях.

    Главы государств Азербайджана и Литвы обменялись мнениями по региональной мирной повестке, двусторонним отношениям и расширению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    Ильхам Алиев Гитанас Науседа Азербайджан Литва
    Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub
    President Ilham Aliyev met with President of Lithuania in Dublin
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