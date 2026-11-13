Азербайджанский лидер в Дублине встретился с президентом Литвы
Внешняя политика
- 13 ноября, 2026
- 01:22
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Как сообщает корреспондент Report из Дублина, в ходе беседы было подчеркнуто, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, отмечено наличие большего потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других областях.
Главы государств Азербайджана и Литвы обменялись мнениями по региональной мирной повестке, двусторонним отношениям и расширению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub
President Ilham Aliyev met with President of Lithuania in Dublin
Последние новости
02:48
Трамп не исключил применения военной силы против Ирана для защиты союзников СШАДругие страны
02:45
Азербайджан увеличит экспорт газа в ЕвропуЭнергетика
02:43
Ильхам Алиев заявил о возрастающей роли альтернативной энергетикиЭнергетика
02:40
Фото
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ОбновленоВнешняя политика
02:39
Фото
Лейла Алиева обсудила с представителем ООН сотрудничество в области устойчивого городского развитияВнешняя политика
02:25
Reuters: в Белом доме рассматривают возможность отставки главы Минторга СШАДругие страны
01:57
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования, науки и ИИНаука и образование
01:53
Фото
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в ДублинеВнешняя политика
01:52
ЕС вскоре завершит оценку проекта Нахчыванской железной дорогиИнфраструктура