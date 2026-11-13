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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 00:28
    Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşü olub.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, söhbət zamanı ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğu vurğulandı, iqtisadi-ticari, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün daha böyük potensialın mövcudluğu qeyd edildi.

    Azərbaycanın və Litvanın dövlət başçıları regional sülh gündəliyi, ikitərəfli münasibətlər və Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardılar.

    İlham Əliyev Dublin Azərbaycan Litva Prezidenti
    Азербайджанский лидер в Дублине встретился с президентом Литвы
    44 filmi
    44 filmi

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