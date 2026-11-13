Ильхам Алиев в Дублине встретился с премьер-министром Чехии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, премьер-министр Андрей Бабиш с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну в апреле этого года и встречу с главой государства в Габале. Было подчеркнуто, что в реализации обсуждавшихся в рамках визита вопросов достигнуты хорошие результаты.

На встрече обсуждались развитие торгово-экономических связей, реализация инвестиционных проектов, организация взаимных визитов представителей бизнеса двух стран.

Была затронута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, отмечено, что наша страна является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию.