Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев в Дублине встретился с премьер-министром Чехии

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 01:34
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с премьер-министром Чехии

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, премьер-министр Андрей Бабиш с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну в апреле этого года и встречу с главой государства в Габале. Было подчеркнуто, что в реализации обсуждавшихся в рамках визита вопросов достигнуты хорошие результаты.

    На встрече обсуждались развитие торгово-экономических связей, реализация инвестиционных проектов, организация взаимных визитов представителей бизнеса двух стран.

    Была затронута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, отмечено, что наша страна является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию.

    Ильхам Алиев в Дублине встретился с премьер-министром Чехии
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с премьер-министром Чехии
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с премьер-министром Чехии

    Ильхам Алиев Андрей Бабиш Азербайджан Чехия
    Фото
    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır
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    Aliyev and Babiš discuss trade and investment in Dublin
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