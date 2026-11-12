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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 22:06
    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır

    Noyabrın 12-də Dublində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çex Respublikasının Baş naziri Andrey Babişlə görüşü olub.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Baş nazir Andrey Babiş bu ilin aprelində ölkəmizə rəsmi səfərini və Qəbələdə dövlətimizin başçısı ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Həmin səfər çərçivəsində müzakirə olunmuş mövzuların icrasında yaxşı nəticələrin əldə olunduğu vurğulandı.

    Görüşdə iqtisadi-ticari əlaqələrimizin inkişafı, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, iki ölkənin biznes nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərinin təşkili məsələləri müzakirə olundu.

    Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində oynadığı mühüm rola toxunularaq, ölkəmizin Çexiyanın ən iri neft təchizatçısı olduğu qeyd edildi.

    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır
    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır
    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır

    İlham Əliyev Andrey Babiş Dublin
    Foto
    Aliyev and Babiš discuss trade and investment in Dublin
    MiniBoss
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