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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования, науки и ИИ

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2026
    • 01:57
    Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования, науки и ИИ

    Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в области образования, науки, инноваций и искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в подписанной между двумя странами Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

    В документе подчеркивается, что обе страны признают образование, науку, исследования и инновации важнейшими факторами долгосрочного процветания, роста производительности и социальной устойчивости, а также основой современной, конкурентоспособной и инклюзивной экономики.

    "Они намерены углублять сотрудничество в сфере образования и развития профессиональных компетенций, в том числе в области высшего и профессионально-технического образования, цифровых и технических навыков, а также подготовки руководящих кадров и специалистов государственного сектора с учетом меняющихся потребностей рынка труда и системы государственного управления.

    Участники будут содействовать развитию сотрудничества в области научных исследований, инноваций и технологий, в том числе партнерских отношений между университетами, исследовательскими институтами и промышленностью, сотрудничая в области цифровизации, новых технологий и наук о жизни, в том числе посредством обмена опытом в области искусственного интеллекта, цифрового управления и инновационной экосистемы, уделяя особое внимание развитию профессиональных компетенций, прозрачности и инклюзивному росту.

    Участники будут способствовать налаживанию межличностных контактов и профессиональных связей, которые укрепляют взаимопонимание, культурные связи и долгосрочное сотрудничество между гражданскими обществами двух стран", – говорится в декларации.

    Азербайджан Великобритания Искусственный интеллект (ИИ) Наука и образование
    Azərbaycan və Britaniya universitetləri arasında yeni tərəfdaşlıqlar qurulacaq
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