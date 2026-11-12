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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 23:10
    Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.

    Как сообщает Report, документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

    Новость дополняется.

    Ильхам Алиев Энди Бернем Стратегическое партнерство Азербайджан Великобритания
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib
    Azerbaijan–UK relations elevated to strategic level
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