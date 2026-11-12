Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Внешняя политика
- 12 ноября, 2026
- 23:10
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Между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.
Как сообщает Report, документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
Новость дополняется.
Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib
Azerbaijan–UK relations elevated to strategic level
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