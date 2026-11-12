Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

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