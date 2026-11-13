Азербайджан и Великобритания расширят торговые и инвестиционные связи

Азербайджанская Республика и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии намерены расширять торговые и инвестиционные связи.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанной между двумя странами Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

В документе подчеркивается, что стороны намерены расширять и углублять двусторонние торговые и инвестиционные связи, а также содействовать устойчивому, инклюзивному и диверсифицированному экономическому росту.

Кроме того, Азербайджан и Великобритания будут укреплять сотрудничество в экономической, торговой и инвестиционной областях посредством содействия формированию долгосрочных коммерческих партнерств, обмену знаниями и взаимодействию в приоритетных секторах, включая возобновляемую энергетику, инфраструктуру и сферу услуг, а также развития деловых связей между компаниями, способствующих созданию рабочих мест, развитию профессиональных навыков и формированию ценности в обеих экономиках.

"Участники подчеркивают важность региональной и международной связности и будут поддерживать развитие Среднего коридора, а также транспортных, логистических и инфраструктурных проектов, содействующих трансграничной торговле и инвестициям.

Они будут сотрудничать в целях перехода к чистой энергетике, в том числе в вопросах развития возобновляемой энергетики, финансирования "зеленых" и низкоуглеродных технологий, для укрепления климатической устойчивости, обеспечения устойчивого развития, продвижения к достижению целей по обеспечению нулевого баланса выбросов, а также укрепления энергетической безопасности.

Участники изучат возможности для углубления сотрудничества на финансовых рынках и рынках капитала, в том числе посредством диалога между соответствующими государственными органами и финансовыми институтами, с целью поддержки устойчивого инвестирования, торгового финансирования, развития малого и среднего предпринимательства, а также "зеленого" финансирования. Они будут содействовать обмену знаниями и институциональному взаимодействию, направленными на укрепление устойчивости финансового сектора, повышение его прозрачности и расширение доступа к международным рынкам - в соответствии с законодательством и нормативными актами каждой из сторон.

Участники придают особое значение роли Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве механизма, способствующего развитию экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия, а также технического диалога. Они будут использовать ее в качестве основной площадки для продвижения совместных инициатив в сфере инвестиций, диверсификации экономики, развития Среднего коридора и энергетического сотрудничества", – говорится в декларации.