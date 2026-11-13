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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Reuters: в Белом доме рассматривают возможность отставки главы Минторга США

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 02:25
    Reuters: в Белом доме рассматривают возможность отставки главы Минторга США

    В администрации президента США обсуждают возможность отстранения министра торговли Говарда Латника от занимаемой должности на фоне критики его решений, связанных с экспортом компьютерных чипов в Китай.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По данным агентства, недовольство Латником усилилось после скандала вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга. Американские законодатели критикуют министра за отказ администрации включить десятки китайских компаний в ключевой торговый ограничительный список. Кроме того, в Конгрессе США выражают обеспокоенность недостаточным контролем за поставками продукции Nvidia на китайский рынок.

    Как отмечает Reuters, Латника и ранее подвергали критике за недостаточно жесткую политику в отношении экспорта в Китай микрочипов, используемых в сфере искусственного интеллекта. Последние события вокруг Nvidia вновь привлекли внимание к этому вопросу.

    Вместе с тем представитель Белого дома заявил агентству, что президент Дональд Трамп по-прежнему полностью доверяет Латнику и уверен в его способности исполнять обязанности министра торговли.

    Говард Латник Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
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