Reuters: в Белом доме рассматривают возможность отставки главы Минторга США

В администрации президента США обсуждают возможность отстранения министра торговли Говарда Латника от занимаемой должности на фоне критики его решений, связанных с экспортом компьютерных чипов в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, недовольство Латником усилилось после скандала вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга. Американские законодатели критикуют министра за отказ администрации включить десятки китайских компаний в ключевой торговый ограничительный список. Кроме того, в Конгрессе США выражают обеспокоенность недостаточным контролем за поставками продукции Nvidia на китайский рынок.

Как отмечает Reuters, Латника и ранее подвергали критике за недостаточно жесткую политику в отношении экспорта в Китай микрочипов, используемых в сфере искусственного интеллекта. Последние события вокруг Nvidia вновь привлекли внимание к этому вопросу.

Вместе с тем представитель Белого дома заявил агентству, что президент Дональд Трамп по-прежнему полностью доверяет Латнику и уверен в его способности исполнять обязанности министра торговли.