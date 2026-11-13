Reuters: в Белом доме рассматривают возможность отставки главы Минторга США
- 13 ноября, 2026
- 02:25
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В администрации президента США обсуждают возможность отстранения министра торговли Говарда Латника от занимаемой должности на фоне критики его решений, связанных с экспортом компьютерных чипов в Китай.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, недовольство Латником усилилось после скандала вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга. Американские законодатели критикуют министра за отказ администрации включить десятки китайских компаний в ключевой торговый ограничительный список. Кроме того, в Конгрессе США выражают обеспокоенность недостаточным контролем за поставками продукции Nvidia на китайский рынок.
Как отмечает Reuters, Латника и ранее подвергали критике за недостаточно жесткую политику в отношении экспорта в Китай микрочипов, используемых в сфере искусственного интеллекта. Последние события вокруг Nvidia вновь привлекли внимание к этому вопросу.
Вместе с тем представитель Белого дома заявил агентству, что президент Дональд Трамп по-прежнему полностью доверяет Латнику и уверен в его способности исполнять обязанности министра торговли.