Баку и Лондон укрепят оборонное сотрудничество и будут совместно противостоять угрозам

Азербайджанская Республика и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности для поддержания мира и стабильности в регионе, а также повышать способность сдерживать, предотвращать и реагировать на общие угрозы.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанной между двумя странами Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

В документе подчеркивается, что стороны продолжат поддерживать взаимодействие на высоком уровне и углублять координацию по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, страны будут развивать сотрудничество в области обороны, уделяя особое внимание подготовке кадров, наращиванию потенциала и согласованности совместных действий. Стороны также изучат возможности расширения сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем реализации совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Они будут укреплять сотрудничество по широкому кругу приоритетных направлений в сфере безопасности в ответ на меняющиеся вызовы и угрозы безопасности. Кроме того, Участники будут укреплять партнерство в правоохранительной сфере и сотрудничество в области управления границами, а также судебно-правовое сотрудничество в целях укрепления верховенства права и институциональной устойчивости.

Они также подтверждают намерение сотрудничать на многосторонних площадках в тех случаях, когда их интересы совпадают, совместно содействуя поддержанию международного мира и безопасности", – говорится в декларации.