Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Баку и Лондон укрепят оборонное сотрудничество и будут совместно противостоять угрозам

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 01:48
    Баку и Лондон укрепят оборонное сотрудничество и будут совместно противостоять угрозам

    Азербайджанская Республика и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности для поддержания мира и стабильности в регионе, а также повышать способность сдерживать, предотвращать и реагировать на общие угрозы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в подписанной между двумя странами Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

    В документе подчеркивается, что стороны продолжат поддерживать взаимодействие на высоком уровне и углублять координацию по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Кроме того, страны будут развивать сотрудничество в области обороны, уделяя особое внимание подготовке кадров, наращиванию потенциала и согласованности совместных действий. Стороны также изучат возможности расширения сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем реализации совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

    "Они будут укреплять сотрудничество по широкому кругу приоритетных направлений в сфере безопасности в ответ на меняющиеся вызовы и угрозы безопасности. Кроме того, Участники будут укреплять партнерство в правоохранительной сфере и сотрудничество в области управления границами, а также судебно-правовое сотрудничество в целях укрепления верховенства права и институциональной устойчивости.

    Они также подтверждают намерение сотрудничать на многосторонних площадках в тех случаях, когда их интересы совпадают, совместно содействуя поддержанию международного мира и безопасности", – говорится в декларации.

    Азербайджан Великобритания Военное сотрудничество
    Bakı və London müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək, təhdidlərə cavab verəcəklər
    Azerbaijan and UK pledge closer cooperation to counter common threats
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