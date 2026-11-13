Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 01:53
    Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, сначала состоялся обмен "Совместной Декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

    В ходе беседы было подчеркнуто, что принятие этой Декларации официально вывело наши отношения на качественно новый уровень. Было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии носили характер стратегического партнерства даже до принятия данного документа.

    Говоря о продолжающемся более 30 лет успешном сотрудничестве между нашими странами в энергетической сфере, глава государства отметил, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане.

    Было подчеркнуто, что в настоящее время имеются широкие возможности для сотрудничества также в сферах возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта. В этой связи была отмечена значимость состоявшихся в последние месяцы визитов в Азербайджан высокопоставленных представителей Великобритании и проведенных в их рамках переговоров.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки.

    Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине
    Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине

    Ильхам Алиев Энди Бернем Азербайджан Великобритания
    Фото
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev met with Prime Minister of the United Kingdom in Dublin
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    02:48
    Трамп не исключил применения военной силы против Ирана для защиты союзников США
    Другие страны
    02:45
    Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу
    Энергетика
    02:43
    Ильхам Алиев заявил о возрастающей роли альтернативной энергетики
    Энергетика
    02:40
    Фото
    Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - Обновлено
    Внешняя политика
    02:39
    Фото
    Лейла Алиева обсудила с представителем ООН сотрудничество в области устойчивого городского развития
    Внешняя политика
    02:25
    Reuters: в Белом доме рассматривают возможность отставки главы Минторга США
    Другие страны
    01:57
    Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования, науки и ИИ
    Наука и образование
    01:53
    Фото
    Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине
    Внешняя политика
    01:52
    ЕС вскоре завершит оценку проекта Нахчыванской железной дороги
    Инфраструктура
    Лента новостей