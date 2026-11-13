Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, сначала состоялся обмен "Совместной Декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

В ходе беседы было подчеркнуто, что принятие этой Декларации официально вывело наши отношения на качественно новый уровень. Было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии носили характер стратегического партнерства даже до принятия данного документа.

Говоря о продолжающемся более 30 лет успешном сотрудничестве между нашими странами в энергетической сфере, глава государства отметил, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что в настоящее время имеются широкие возможности для сотрудничества также в сферах возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта. В этой связи была отмечена значимость состоявшихся в последние месяцы визитов в Азербайджан высокопоставленных представителей Великобритании и проведенных в их рамках переговоров.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки.