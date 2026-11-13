Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине
- 13 ноября, 2026
- 01:53
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом.
Как сообщает корреспондент Report из Дублина, сначала состоялся обмен "Совместной Декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".
В ходе беседы было подчеркнуто, что принятие этой Декларации официально вывело наши отношения на качественно новый уровень. Было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии носили характер стратегического партнерства даже до принятия данного документа.
Говоря о продолжающемся более 30 лет успешном сотрудничестве между нашими странами в энергетической сфере, глава государства отметил, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане.
Было подчеркнуто, что в настоящее время имеются широкие возможности для сотрудничества также в сферах возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта. В этой связи была отмечена значимость состоявшихся в последние месяцы визитов в Азербайджан высокопоставленных представителей Великобритании и проведенных в их рамках переговоров.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки.