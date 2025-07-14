СМИ: Сбит начиненный взрывчаткой дрон у аэропорта Эрбиля

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В Курдской региональной администрации Ирака возле аэропорта Эрбиля, где дислоцированы американские войска международной коалиции по борьбе с экстремизмом, сбит начиненный взрывчаткой дрон.

Как передает Report, об этом сообщает Alarabia со ссылкой на местные силы безопасности.

"В 02:20 по местному времени дрон, начиненный взрывчаткой, был сбит вблизи Международного аэропорта Эрбиль, не вызвав жертв или повреждений", - говорится в сообщении.

Ответственность за дрон, ставший вторым по счету перехваченным вблизи аэропорта в этом месяце, пока никто на себя не взял.

Напомним, что 3 июля сообщалось, что дрон был сбит вблизи аэропорта.

Аэропорт Эрбиль, включающий базу для возглавляемой США международной антиэкстремистской коалиции, в предыдущие годы часто подвергался ракетным и дроновым атакам.