Милли Меджлис утвердил расширение полномочий Гарантийного фонда

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в окончательном чтении утвержден законопроект о внесении изменений в закон "О государственном долге".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в окончательном чтении утвержден законопроект о внесении изменений в закон "О государственном долге".

Как сообщает Report, изменения предусматривают погашение бюджетных ссуд за счет средств Гарантийного фонда по обязательствам государственного долга и гарантий в случаях, когда организации-получатели не возвращают эти средства в государственный бюджет.

Данная мера позволит трансформировать Гарантийный фонд в более гибкий инструмент, который будет отвечать не только за исполнение обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и за компенсацию невозвращенных бюджетных ссуд.

Одновременно в законопроекте предложена корректировка источников формирования Гарантийного фонда в связи с разработкой законопроекта о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

Согласно статье 1.1.13 закона "О бюджетной системе", бюджетные ссуды выделяются из государственного бюджета бюджету Нахчыванской Автономной Республики, местным бюджетам, бюджетным организациям, юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, и другим юридическим лицам, получающим финансовую помощь из государственного бюджета, с условием их возврата не позднее конца того бюджетного года, в котором они были предоставлены.

По действующему законодательству, своевременный возврат бюджетных ссуд является обязанностью организаций-получателей. Однако на практике наблюдается ряд проблем с возвратом этих средств организациями.

Данный законопроект разработан именно с целью формирования эффективного механизма своевременного возврата бюджетных ссуд в государственный бюджет.