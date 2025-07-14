ММ утвердил изменения об определении ответственных за уплату таможенной задолженности

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении одобрен законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении одобрен законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Как сообщает Report, документ направлен на четкое определение ответственных субъектов в сфере уплаты таможенной задолженности.

Согласно изменениям, обязанность по уплате таможенных платежей закрепляется за лицом, подавшим декларацию. Хотя действующая редакция допускает возможность оплаты задолженности "любым заинтересованным лицом", уточняется, что это не освобождает декларанта от ответственности за ее погашение.

Проект также предусматривает, что обязанность по уплате может быть возложена на лиц, предоставивших гарантии в соответствии со статьей 258.1 Таможенного кодекса (залог, банковская гарантия, страховой договор и др.).

Аналогичные положения предлагается распространить и на физических лиц, перемещающих через границу товары некоммерческого назначения.

Отмечается, что законопроект призван обеспечить правовую определенность в вопросах уплаты таможенных платежей, а также повысить соблюдение таможенного и налогового законодательства.