Парламент Азербайджана одобрил изменения в бюджетных правилах в третьем чтении

Милли Меджлис в третьем чтении принял законопроект о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

Милли Меджлис в третьем чтении принял законопроект о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

Как сообщает Report, документ предусматривает изменение бюджетных правил в Азербайджане.

Законопроект был разработан с целью совершенствования бюджетного законодательства с учетом практики применения указанного закона, а также заключений Счетной палаты по законопроектам, связанным с исполнением государственного бюджета.

В заключениях Счетной палаты по законопроектам об исполнении государственного бюджета отмечалось, что использование остаточных средств в течение года напрямую для внебюджетных доходов не соответствует направлениям использования свободного остатка единого казначейского счета, закрепленным в бюджетном законодательстве, и вызывает некоторые неопределенности в процессе исполнения, особенно в учете и отчетности.

Одновременно, согласно требованиям статьи 5 Закона "О бюджетной системе", отнесение неиспользованных на конец года средств целевых бюджетных фондов к их доходам следующего года приводит к двойному учету одного и того же дохода.

Кроме того, учет средств, направляемых в течение бюджетного года из целевых бюджетных и резервных фондов, а также из других резервов государственного бюджета в соответствии с функциональной, экономической и административной классификацией, ведется в соответствии с функциональной, экономической и административной классификацией, по которой предусмотрены эти фонды и резервы, то есть эти средства не отражаются в бюджете организаций, которым они выделены. Это, в свою очередь, создает трудности в получении информации об общей сумме средств, выделенных этим организациям из различных источников государственного бюджета.

В соответствии со статьей 20.6 Закона в законе об исполнении государственного бюджета должна отражаться сумма исполнения расходов на уровне разделов и подразделов в соответствии с функциональной и административной классификацией. Однако согласно части 4 статьи 93 Конституции страны, в законах и решениях Милли Меджлиса не могут быть предусмотрены конкретные поручения органам исполнительной власти и судебным органам.

В документе отмечается, что согласно действующему порядку, верхний предел по показателю отношения ненефтяного базового дефицита консолидированного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту определяется указом президента страны как на следующий год, так и на последующие три года. Однако за прошедший период выполнение ряда приоритетных задач, определенных руководством страны (укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, мероприятия по I Государственной программе Великого возвращения и Стратегии социально-экономического развития), обусловило увеличение бюджетных расходов, возникла опасность превышения утвержденных верхних пределов на текущий и последующие годы. Указанные моменты делают необходимым совершенствование бюджетного правила.

В действующем законодательстве существует возможность управления только свободным остатком единого казначейского счета, и ограничивается управление средствами, имеющимися в остатке единого казначейского счета.

Кроме того, опыт прошлых лет показывает, что необходимо уточнить некоторые понятия, используемые в Законе, а также включить в Закон ряд новых понятий, а также усовершенствовать механизм кассового исполнения государственного бюджета. В законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджетной системе", подготовленном для регулирования вышеуказанных вопросов, отражены следующие положения:

- поскольку в действующем Законе "среднесрочный период" охватывает 4 года, в проект включено выражение "долгосрочный период" для разъяснения понятия, охватывающего период после него, а также в связи с отражением в доходах государственного бюджета дивидендов, поступающих от организаций с государственной долей в уставном капитале, в Закон добавлено понятие "дивиденд", и "дивиденды" признаны одним из источников доходов государственного бюджета;

- перечисление неиспользованных на конец года средств целевых бюджетных фондов в свободный остаток единого казначейского счета; отражение расходов, связанных с долевым участием в проектах, в капитальных расходах, а также совершенствование расходов по обслуживанию долга;

- уточнение направлений использования свободного остатка единого казначейского счета; управление не только свободным остатком единого казначейского счета, но и остатком единого казначейского счета, перечисление части бюджетного профицита в течение бюджетного года в Гарантийный фонд;

- учитывая, что согласно статье 10.3 Закона сумма фактических расходов в течение года не может превышать ассигнований, утвержденных в государственном бюджете, в целях упрощения казначейских операций и ускорения операций исключается процесс принятия государственных (бюджетных) обязательств;

- совершенствование бюджетного правила, в том числе утверждение соответствующего верхнего предельного показателя на конец каждого 4-летнего периода в целях повышения гибкости в применении бюджетного правила, согласование неутвержденных промежуточных целей с Кабинетом Министров на годовой основе; минимизация отклонений между прогнозом и фактическим исполнением в процессе прогнозирования ненефтяных доходов государственного бюджета, а также добавление целевого показателя ненефтяных доходов, установленного на среднесрочный период, в перечень документов, подготавливаемых и представляемых вместе с проектом государственного бюджета, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и т.д.