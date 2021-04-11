О нас
Report Georgia
Аудио новости

Microsoft может приобрести разработчика искусственного интеллекта за 16 млрд долларов США

Microsoft может приобрести разработчика искусственного интеллекта за 16 млрд долларов США Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за 16 млрд долларов США
ИКТ
11 апреля 2021 г. 23:29
Microsoft может приобрести разработчика искусственного интеллекта за 16 млрд долларов США

Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за 16 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Условия сделки могут измениться. Представители компаний пока не подтвердили информацию о консультациях.

Nuance Communications, в частности, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple. Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона (штат Массачусетс).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
Российские Искандеры - кто нажал на спусковой крючок
Российские "Искандеры" - кто нажал на спусковой крючок
7 апреля 2021 г. 17:56
Стали известны подробности ареста бывшего владельца сети магазинов İdeal
Стали известны подробности ареста бывшего владельца сети магазинов İdeal
6 апреля 2021 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi