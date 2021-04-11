Microsoft может приобрести разработчика искусственного интеллекта за 16 млрд долларов США

Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за 16 млрд долларов США

Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за 16 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Условия сделки могут измениться. Представители компаний пока не подтвердили информацию о консультациях.

Nuance Communications, в частности, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple. Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона (штат Массачусетс).