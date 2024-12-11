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​​​​​​​Исмет Саттаров: Количество радиостанций в Азербайджане может вырасти до 19

​​​​​​​Исмет Саттаров: Количество радиостанций в Азербайджане может вырасти до 19 В Азербайджане количество радиостанций может увеличиться до 19.
ИКТ
11 декабря 2024 г. 11:24
​​​​​​​Исмет Саттаров: Количество радиостанций в Азербайджане может вырасти до 19

В Азербайджане количество радиостанций может увеличиться до 19.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на мероприятии, посвященном прошлому, настоящему и будущему радиовещания в Азербайджанской Республике.

По его словам, за минувшие 4-5 лет количество радиостанций в стране увеличилось почти вдвое.

"В настоящее время проводится тендер на использование двух радиочастот. Если он завершится успешно, общее количество радиостанций в стране достигнет 19. Еще пять лет назад их было всего 10-11", - отметил Саттаров.

Он подчеркнул, что в настоящее время радиостанции охватывают территорию всей страны.

"Ранее в регионах наблюдались серьезные проблемы. Жители выражали недовольство тем, что могли слушать только одну или две радиостанции. Сейчас в Азербайджане работают 17 радиостанций, что дает гражданам широкий выбор", - сказал Саттаров.

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Версия на английском языке Ismat Sattarov: Azerbaijan's radio stations could increase to 19
Версия на азербайджанском языке İsmət Səttarov: "Azərbaycanda radio stansiyaların sayı 19-a çata bilər"

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