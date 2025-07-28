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В Хачмазе в море обнаружено тело мужчины

В Хачмазе в море обнаружено тело мужчины В посёлке Истису Хачмазского района в море обнаружено тело мужчины.
Происшествия
28 июля 2025 г. 21:52
В Хачмазе в море обнаружено тело мужчины

В посёлке Истису Хачмазского района в море обнаружено тело мужчины.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об обнаружении на поверхности воды тела мужчины в море — примерно в 800 метрах от ближайшего спасательного поста, в неохраняемой зоне.

В связи с этим к поисково-спасательным работам были привлечены водолазы Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

В результате проведённых мероприятий тело было извлечено из воды и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda dənizdə kişi meyiti aşkarlanıb

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