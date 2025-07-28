Тренер Гвардиола намерен взять паузу в карьере после ухода из "Манчестер Сити"

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец Хосеп Гвардиола намерен взять паузу в карьере после того, как покинет английский "Манчестер Сити".

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец Хосеп Гвардиола намерен взять паузу в карьере после того, как покинет английский "Манчестер Сити".

Как передает Report, об этом он рассказал журналу GQ Espana.

В ноябре 2024 года Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити" до конца сезона-2026/27.

"Я не знаю, - ответил Гвардиола на вопрос, до какого возраста он планирует тренировать. - Я знаю, что после этапа с "Манчестер Сити" остановлюсь, это уже решено. Не знаю, как долго я собираюсь быть без работы: год, два года, три, пять, 10, 15. Но я действительно собираюсь взять паузу после ухода из "Манчестер Сити", потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле. Мой план сейчас таков: остановиться, а потом посмотреть и оценить ситуацию".

Гвардиоле 54 года, он возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды - в Суперкубке Англии, дважды - в кубке страны, по разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию", с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды - кубок страны, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Барселону" он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды - к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

С 39 титулами Гвардиола занимает второе место в списке самых успешных футбольных тренеров. Лидирует по этому показателю шотландец Алекс Фергюсон (49).