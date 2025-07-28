Украина получила партию бронетранспортеров от Латвии

Украина получила беспилотники и первую партию бронетранспортеров Patria 6х6 от Латвии. Всего Киеву должны поставить 42 таких машины.

Украина получила беспилотники и первую партию бронетранспортеров Patria 6х6 от Латвии. Всего Киеву должны поставить 42 таких машины.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности, в частности за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже доставлена на Украину", - отметил он.

В разговоре с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом Шмыгаль также обговорил совместное производство беспилотников для Украины.