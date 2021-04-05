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Эксперты нашли уязвимости в самых популярных Android-приложений

Эксперты нашли уязвимости в самых популярных Android-приложений В 60 процентах самых скачиваемых Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость
ИКТ
5 апреля 2021 г. 08:20
Эксперты нашли уязвимости в самых популярных Android-приложений

В 60 процентах самых скачиваемых Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость.

Как передает Report, это выяснила компания Synopsys.

В среднем же в каждой такой программе насчитывается 39 проблем с информационной безопасностью. Всего компания обнаружила 3 137 уникальных уязвимостей. Все они потенциально могут спровоцировать утечку конфиденциальных данных.

По данным Synopsys, уязвимости появляются в приложениях в результате использования разработчиками фрагментов открытого исходного кода, которые бывают написаны давно, но продолжают использоваться в первозданном виде по сей день.

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