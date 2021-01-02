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Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году

Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, улучшении работы экранов, а также снабжении телефона различными функциями.
ИКТ
2 января 2021 г. 05:27
Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году

В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, улучшении работы экранов, а также снабжении телефона различными функциями.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка - компании уже потихоньку отказываются от кабелей и стараются подзаряжать различными станциями и другими вариантами", - говорит эксперт.

Также у многих производителей в приоритете будет создание безрамочных мобильных телефонов, которые позволят увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации.

Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и отчасти источником сбора медицинской информации, заключил эксперт.

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