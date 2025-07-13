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Вучич: Экономическое сотрудничество должно быть основой отношений Сербии и США

Вучич: Экономическое сотрудничество должно быть основой отношений Сербии и США Продуктивное экономическое сотрудничество должно стать основой двусторонних отношений между США и Сербией, и Белград готов продолжать работу по улучшению отношений между двумя странами.
Другие страны
13 июля 2025 г. 01:21
Вучич: Экономическое сотрудничество должно быть основой отношений Сербии и США

Продуктивное экономическое сотрудничество должно стать основой двусторонних отношений между США и Сербией, и Белград готов продолжать работу по улучшению отношений между двумя странами.

Как передает Report, с таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с представителем Госдепартамента Бренданом Ханраханом.

"Мы уделили особое внимание стратегическому партнерству Сербии и США и развитию сотрудничества во всех областях - от энергетики до искусственного интеллекта, подчеркнув, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между нашими двумя странами. Я поблагодарил США за неизменную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжать работу по улучшению отношений, полностью уважая национальные и государственные интересы", - написал Вучич на своей странице в Instagram.

Президент подчеркнул приверженность Сербии "сохранению мира и стабильности" и соблюдению норм международного права, а также обозначил, что диалог является единственным методом решения каких-либо вопросов.

По словам Вучича, итогом встречи стало в том числе взаимное понимание ключевого значения "открытого и прямого общения" для укрепления доверия между двумя странами.

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