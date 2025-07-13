Генпрокурор США Бонди закрыла дело о мошенничестве с COVID-19

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди прекратила дело против врача из Юты. Медик обвинялся в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от данного вируса на сумму более 28 тысяч долларов.
Как передает Report, об этом пишет агентство
"Доктор Мур предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслужил тех лет тюрьмы, которые ему грозили. Все заканчивается сегодня", - отметила Бонди.
Как уточняют журналисты, Мура обвинили в 2023 году за введение несовершеннолетним инъекций физиологического раствора по просьбе их родителей, чтобы те думали, что получают вакцину от COVID-19.