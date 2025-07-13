Генпрокурор США Бонди закрыла дело о мошенничестве с COVID-19

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди прекратила дело против врача из Юты. Медик обвинялся в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от данного вируса на сумму более 28 тысяч долларов.

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди прекратила дело против врача из Юты. Медик обвинялся в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от данного вируса на сумму более 28 тысяч долларов.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters .

"Доктор Мур предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслужил тех лет тюрьмы, которые ему грозили. Все заканчивается сегодня", - отметила Бонди.

Как уточняют журналисты, Мура обвинили в 2023 году за введение несовершеннолетним инъекций физиологического раствора по просьбе их родителей, чтобы те думали, что получают вакцину от COVID-19.