ГЭЦ: Сегодня пройдут вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, также экзамен по географии сдают абитуриенты III группы, выбравшие одновременно подгруппы DT и TC.

Экзамены начались в 10:00 и проходят в следующих городах и районах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шемкир, Агстафа, Казах, Сумгайыт, Абшерон, Шемаха, Мингечаур, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Ленкорань, Масаллы и Хачмаз. Пропуск на территорию экзамена завершился в 09:45 — участники, пришедшие позже, не были допущены.

Для обеспечения беспрепятственного входа абитуриентов были установлены разные времена прибытия, указанные в пропускных листах. Рекомендуется приходить в указанное в листе время.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

Пропускной лист;

Оригинал удостоверения личности:

a) граждане Азербайджана (включая несовершеннолетних до 16 лет) – удостоверение личности;

b) иностранные граждане и лица без гражданства – вид на жительство, лица со статусом беженца и их семьи – удостоверение беженца;

Участники без фотографии в удостоверении личности должны представить справку из учебного заведения с приклеенной фотографией размером 3x4 см, заверенной печатью.

Всего по стране задействовано 144 экзаменационных здания и 2537 аудиторий. В организации задействованы 144 главных координатора, 396 руководителей экзамена, 3177 наблюдателей, 460 сотрудников по пропускному режиму и 144 представителей зданий.

В сегодняшнем экзамене участвуют 24 059 абитуриентов по I группе, 5 634 — по IV группе и 4 536 — по географии (подгруппы DT и TC III группы), в общей сложности — 34 229 человек.

Также участвуют 58 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, ДЦП, слуха и др.). Для них выделены отдельные аудитории, а участникам с нарушениями зрения на 81–100 % назначены индивидуальные наблюдатели. Созданы условия для передвижения абитуриентов с ограниченной мобильностью. Специальное обучение также прошли наблюдатели, сопровождающие этих участников.